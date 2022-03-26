«112»: Валдис Пельш госпитализирован в Москве

Телеведущий Валдис ПельшФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Телеведущего Валдиса Пельша госпитализировали в Москве, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, у артиста диагностировали проблемы с сердцем, сейчас он проходит обследование.
Телеведущий пожаловался на дискомфорт в области груди. Врачи диагностировали у шоумена проблемы с сердцем, и сейчас обследуют его в клинике, — говорится в сообщении.
По информации источника «Пятого канала», телеведущий находится в отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца в специализированной клинике.
Ранее Пельш перенёс операцию по установке стентов.
Валдис Пельш — шоумен, телеведущий и продюсер. Наибольшую известность получил благодаря программам «Угадай мелодию» и «Розыгрыш».
В феврале стало известно, что актриса Татьяна Доронина попала в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве. Изначально у артистки диагностировали коронавирус, но при госпитализации ПЦР-тест у неё был отрицательный.