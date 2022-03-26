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«112»: Валдис Пельш госпитализирован в Москве

10:36, 28 марта 2022
«112»: Валдис Пельш госпитализирован в Москве Телеведущий Валдис Пельш Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Телеведущего Валдиса Пельша госпитализировали в Москве, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, у артиста диагностировали проблемы с сердцем, сейчас он проходит обследование.

Телеведущий пожаловался на дискомфорт в области груди. Врачи диагностировали у шоумена проблемы с сердцем, и сейчас обследуют его в клинике,говорится в сообщении.

По информации источника «Пятого канала», телеведущий находится в отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца в специализированной клинике.

Ранее Пельш перенёс операцию по установке стентов.

Валдис Пельш — шоумен, телеведущий и продюсер. Наибольшую известность получил благодаря программам «Угадай мелодию» и «Розыгрыш».

В феврале стало известно, что актриса Татьяна Доронина попала в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве. Изначально у артистки диагностировали коронавирус, но при госпитализации ПЦР-тест у неё был отрицательный.

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