РЕН ТВ: тело экс-депутата Рады Ильи Кивы найдено в Подмосковье

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илья Кива

РЕН ТВ сообщает, что в Московской области обнаружено тело бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. По данным СМИ, на место прибыли сотрудники экстренных служб.

Канал уточнил, что тело украинского политика найдено в Одинцово, обстоятельства и причины его смерти пока не называются.

Последний пост в своем Telegram-канале Кива оставил утром 6 декабря. В нем он написал, что президент Украины Владимир Зеленский не верит в гарантии безопасности ни личной, ни своей семьи, которые ему были предоставлены властями США. По словам Кивы, украинский лидер опасается, что в случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа его «выдадут Москве или просто ликвидируют».

Как сообщалось ранее, Киву заочно приговорили на Украине по обвинению в государственной измене к 14 годам тюремного заключения с конфискацией имущества. Кроме того, бывшего депутата Рады признали виновным в призывах к смене конституционного строя и «агрессивной войне», а также в публичном использовании коммунистической символики. На родине он был объявлен в международный розыск.