«112»: состояние Жириновского ухудшилось

Состояние Владимира Жириновского ухудшилось, сообщил Telegram-канал «112». Лидеру ЛДПР до сих пор тяжело дышать, он постоянно находится на аппарате ИВЛ.

Врачи фиксируют отрицательную динамику. Они ввели Жириновского в медикаментозный сон. У него наблюдается сильное поражение и отёк лёгких.

Ранее пресс-служба ЛДПР отказалась комментировать NEWS.ru сообщение Telegram-канала Shot о том, что лидер партии до сих пор на ИВЛ, а его состояние остаётся стабильно тяжёлым. Также представители ЛДПР не стали рассказывать о здоровье политика.

О госпитализации Жириновского стало известно 9 февраля, хотя изначально сам лидер ЛДПР опровергал эти сообщения. Он попал в больницу из-за осложнений, вызванных «омикрон»-штаммом коронавируса.

После этого Telegram-каналы неоднократно сообщали об ухудшении его состояния.

15 февраля зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил, что Жириновский продолжает руководить партией, а состояние его здоровья стабильное. Он добавил, что фракция осуждает любые слухи и домыслы о тяжёлом состоянии лидера ЛДПР, и призвал СМИ прекратить публиковать ложную информацию.

26 февраля в ЛДПР опровергали информацию об ухудшении состояния Жириновского. В ЛДПР тогда отметили, что состояние политика «достаточно стабильное».