https://static.news.ru/photo/c54d589e-68f1-11ea-baa0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Людей, находившихся на карантине в московском медцентре в Коммунарке, начали выписывать из больницы. К 18 марта домой вернулись 106 человек, у которых ранее подозревали коронавирусную инфекцию. У каждого из них тест на COVID-19 дважды показал отрицательный результат.

Сейчас в больнице находятся 408 человек, у 37 подтверждён диагноз коронавирус. 17 марта заболевшего, который находился в отделении реанимации и интенсивной терапии, перевели в изолированную палату, сообщает «Москва 24». На данный момент нет ни одного пациента с тяжелой формой заболевания, отметили в столичном оперативном штабе.

Всего в мире коронавирусом нового типа (COVID-19) по состоянию на 18 марта заразились более 194 тысяч человек. Из них 7,8 тысячи умерли, более 81 тысяч выздоровели. В России число подтверждённых диагнозов составляет 114, причём 10 человек заразились уже в РФ, а не за границей.

Ранее NEWS.ru писал, что введённый из-за коронавируса карантин в Венеции положительно сказался на экологии. Вода в каналах стала заметно чище. Жителям сейчас запрещено без веских причин покидать свои дома. Из-за отсутствия большого количества людей на улице, туристов и закрытых музеев город стал выглядеть опрятнее.