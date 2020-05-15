100-летний ветеран ВОВ вылечился от коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/120544c0-96d4-11ea-90c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Киселев Сергей/АГН «Москва»

В Москве от коронавирусной инфекции излечился 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Борис Андреевич Новиков.

Я? Да какой я молодец? Стараюсь. Может быть, получается. Да, я примерный человек, я дисциплинированный, — заявил Новиков при выписке.

Как сообщает РЕН ТВ, пенсионера госпитализировали в Университетскую больницу № 2 МГМУ имени Сеченова в конце апреля в тяжёлом состоянии, ему требовалась кислородная поддержка.

Заведующий отделением колопроктологии Сергей Ефетов рассказал, что медики восприняли лечение пенсионера как «определённый вызов». Они сумели взять ситуацию под контроль.

Нужно сказать, что, наверное, в этом плане хорошо сработала наша система здравоохранения, потому что если бы пациента привезли на 3–4 дня позже, то лечить его было бы намного сложнее, — отметил врач.

Ветеран ВОВ провёл в больнице чуть больше двух недель. Его поздравили с 75-летием Победы прямо в палате, а при выписке подарили цветы.

NEWS.ru писал, что 13 мая от коронавируса излечилась 100-летняя Пелагея Михайловна Пояркова. Её выписали из больницы в день рождения. Она заразилась в клинике, когда проходила плановое лечение. Вирус пенсионерка подцепила от соседки по палате. После этого Пояркову госпитализировали в Центр мозга и нейротехнологий ФМБА России, где она прошла комплексную терапию.