100-летний ветеран ВОВ вылечился от коронавируса в Москве

В Москве от коронавирусной инфекции излечился 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Борис Андреевич Новиков.
Я? Да какой я молодец? Стараюсь. Может быть, получается. Да, я примерный человек, я дисциплинированный, — заявил Новиков при выписке.
Как
Заведующий отделением колопроктологии Сергей Ефетов рассказал, что медики восприняли лечение пенсионера как «определённый вызов». Они сумели взять ситуацию под контроль.
Нужно сказать, что, наверное, в этом плане хорошо сработала наша система здравоохранения, потому что если бы пациента привезли на 3–4 дня позже, то лечить его было бы намного сложнее, — отметил врач.
Ветеран ВОВ провёл в больнице чуть больше двух недель. Его поздравили с 75-летием Победы прямо в палате, а при выписке подарили цветы.
NEWS.ru писал, что 13 мая от коронавируса излечилась 100-летняя Пелагея Михайловна Пояркова. Её выписали из больницы в день рождения. Она заразилась в клинике, когда проходила плановое лечение. Вирус пенсионерка подцепила от соседки по палате. После этого Пояркову госпитализировали в Центр мозга и нейротехнологий ФМБА России, где она прошла комплексную терапию.
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