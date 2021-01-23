Тренер назвал вредные для переболевших COVID-19 тренировки

https://static.news.ru/photo/ede2f08c-5d44-11eb-8605-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Низкие уличные температуры противопоказаны переболевшим COVID-19. Поэтому тренировки на улице стоит отложить до лучших времен. Такое заявление сделала кандидат медицинских наук, спортивный врач Елена Рябинкова.

Она отметила, что резкая смена температуры и влажности воздуха при выходе из дома парализует движения ворсинок эпителия «ресничек» в носоглотке и трахее. Из-за этого в верхних дыхательных путях застаивается слизь. В итоге человек получает осложнения от вирусной инфекции к бактериальной, пишет РИА Новости.

Рябинкова подчеркнула, что человек может довести ситуацию до острого респираторного дистресс-синдрома, миокардита, стресс-кардиомиопатии, нормоцитарной анемии. Также ему могут грозить поражение почек, белок в моче, поражение костного мозга и лейкоэритробластическая реакция в крови.

Она призвала россиян не переусердствовать с тренировками, а в идеале обратиться к опытному фитнес-тренеру. Также врач отметила схожие проблемы у переболевших COVID-19 во время занятий: слабость, головокружение, кашель, сухость в горле, боль в суставах, отсутствие аппетита.

Ранее NEWS.ru писал, что врач назвал неожиданное последствие коронавируса — метеозависимость. Но не такая, как у здоровых людей. У переболевших COVID-19 она может вызвать серьёзные сердечно-сосудистые заболевания.