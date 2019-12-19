https://static.news.ru/photo/17e3aab0-77d8-11e9-a912-fa163e074e61_660.jpg Фото: Steam Link

Компания Valve объявила о старте зимней распродажи в сервисе Steam. Она продлится до 2 января 21:00 по московскому времени.

В ней участвуют такие проекты, как Red Dead Redemption 2, «Звёздные войны. Джедаи: Павший Орден», Resident Evil 2, Disco Elysium и Sekiro: Shadows Die Twice, ставшая игрой года на The Game Awards 2019.

Кроме того, пользователи могут принять участие в акции акция «Стимвилльский праздничный рынок», где они могут заработать жетоны за выполнение заданий и покупки и потратить их на скидочные купоны и праздничное оформление профиля.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Valve представила окончательный список номинантов на премию Steam. 40 игр будут претендовать на победу в восьми номинациях.

Лауреаты премии будут объявлены 31 декабря.