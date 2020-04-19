Журналисты назвали главные недостатки оригинального Crysis

https://static.news.ru/photo/0d274ebe-8084-11ea-8951-fa163e074e61_660.jpg Фото: Crysis Remastered

Игровые журналисты из Digital Foundry обсудили вместе с техническими специалистами Eurogamer главные недочёты оригинальной игры Crysis.

По их словам, игра плохо работает даже на самых мощных компьютерах из-за того, что была создана однопоточной. Когда разработчики выпустили многопоточную версию для консолей, она всё равно имела проблемы с производительностью.

ИИ в оригинальной версии шутера написан на скрипте языка Luа. Его особенность в том, что число кадров в секунду резко падает, когда игрок вступает в конфликт с несколькими противниками. На приставках из-за этого игра сильно «тормозила».

Новый ИИ в ремастеринговой версии должен сделать игровой процесс более интересным, а если разработчики сделают игру многопоточной, то у неё существенно возрастёт производительность.

Ремастер Crysis будет задействовать SVOGI — глобальное освещение на основе вокселей. Особенно хорошо это будет выглядеть в сценах с солнцем и растительностью. Журналисты Digital Foundry назвали эту функцию эксклюзивом для PC, консольные версии игр на базе CryEngine никогда не получали эту технологию, сообщает DTF.

NEWS.ru писал, что Crysis Remastered выйдет летом 2020 года. Crytek занимается разработкой ремастеринговой версии совместно с Saber Interactive, которая работала над Switch-версией «Ведьмака 3» и World War Z.