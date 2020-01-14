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Совет японской префектуры Кагавы рассматривает проект постановления об ограничении времени на смартфоны, компьютеры и видеоигры лицам, не достигших 18 лет. Предлагаемый депутатами лимит составлять один часа в будни и полтора — в выходные и праздничные дни.

Учащимся младшей и средней школы также могут запретить пользоваться девайсами после девяти часов вечера, в то время как старшеклассникам — до десяти. При этом за нарушение ограничений власти не будут выписывать штрафы. Контролировать исполнение правил должны будут родители детей и подростков.

С помощью подобной инициативы японские чиновники намерены бороться с растущей зависимостью от смартфонов и игр, которая, как утверждается, оказывает пагубное влияние на школьные и социальные мероприятия для несовершеннолетних.

В начале ноябре NEWS.ru писал, что к похожим мерам по ограничению времени на игры прибегли в Китае. Там вступивший в силу закон запрещает лицам до 18 лет играть больше 90 минут в будни, свыше трёх часов на выходных и праздниках, а также в период с 22:00 до 8:00.

Изменения направлены на решение таких проблем, как зависимость от видеоигр, близорукость и «плохая успеваемость в широких слоях общества». Подросткам также нужно будет зарегистрировать учётные записи для онлайн-игр, используя настоящие имена и идентификационные данные.