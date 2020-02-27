Компания Microsoft продолжает делиться особенностями консоли следующего поколения Xbox Series X. Как уточнил программный директор Xbox Ларри Хриб (Larry Hryb), новая функция Quick Resume позволит геймерам мгновенно возвращаться в игру даже после перезагрузки устройства.
Мне пришлось перезагрузиться, чтобы обновить систему, и затем я запустил ту же игру и сразу же вернулся к ней. Таким образом, она (Quick Resume. — NEWS.ru) «переживает» перезагрузку, — рассказал Хриб.
Директор Microsoft по управлению программами для Xbox Джейсон Рональд также заметил, что «железо» для трассировки лучей поможет не только с улучшением графики, но и звука — аппаратный ускоритель будет моделировать реалистичное распространение звуковых волн.
Более подробно о технологии «аудио рейтрейсинга» компания расскажет в рамках конференции разработчиков GDC 2020, которая пройдёт с 16 по 20 марта в Сан-Франциско.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Xbox Series X получит графический процессор на базе AMD RDNA 2 мощностью 12 терафлопс (в 8 раз больше, чем у Xbox One и в два раза больше, чем у Xbox One X).
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