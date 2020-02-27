https://static.news.ru/photo/7a8bd0c4-592e-11ea-87bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Компания Microsoft продолжает делиться особенностями консоли следующего поколения Xbox Series X. Как уточнил программный директор Xbox Ларри Хриб (Larry Hryb), новая функция Quick Resume позволит геймерам мгновенно возвращаться в игру даже после перезагрузки устройства.

Мне пришлось перезагрузиться, чтобы обновить систему, и затем я запустил ту же игру и сразу же вернулся к ней. Таким образом, она (Quick Resume. — NEWS.ru) «переживает» перезагрузку, — рассказал Хриб.

Директор Microsoft по управлению программами для Xbox Джейсон Рональд также заметил, что «железо» для трассировки лучей поможет не только с улучшением графики, но и звука — аппаратный ускоритель будет моделировать реалистичное распространение звуковых волн.

Более подробно о технологии «аудио рейтрейсинга» компания расскажет в рамках конференции разработчиков GDC 2020, которая пройдёт с 16 по 20 марта в Сан-Франциско.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Xbox Series X получит графический процессор на базе AMD RDNA 2 мощностью 12 терафлопс (в 8 раз больше, чем у Xbox One и в два раза больше, чем у Xbox One X).