В преддверии 75-летия Великой Победы NEWS.ru взял интервью у Wargaming. Продуктовый менеджер World of Tanks Антон Бобров и геймдизайнер Богдан Репех рассказали, как функционирует студия во время пандемии COVID-19 и что приготовили разработчики к юбилею победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.

— Как отразилась пандемия COVID-19 на работе студии? В каком режиме сейчас работает Wargaming?

А.Б. — Компания Wargaming функционирует удалённо. Несмотря на сложившуюся ситуацию в мире и то, что разработчики работают из дома, игровые мероприятия, которые команда World of Tanks запланировала, состоятся в обозначенные ранее сроки.

— В конце апреля вы анонсировали «Дорогу на Берлин». Она позиционируется как продолжение прошлогоднего события «Последний рубеж». Можно ли назвать «Рубеж» тестовым полигоном для грядущего масштабного ивента?

Б.Р. — Да, это именно так. Мы разрабатывали предыдущий ивент «Последний рубеж» с прицелом на то, что хотим обкатать технологии и проверить геймплейные гипотезы для создания более качественных и масштабных PvE-ивентов в будущем.

— Что больше всего тогда критиковали игроки?

Б.Р. — На прошлом ивенте мы получили удивительные оценки. Игроки отзывались о режиме одновременно как об однообразном и разнообразном. Мы дали достаточно много различных сценариев боя, но при этом противники вели себя довольно предсказуемо. В этот раз фокус был сделан на том, чтобы боты стали более человекоподобными, вели себя разнообразнее, создавали более качественные игровые ситуации и выглядели больше похожими на живых противников — «танкистов», играющих на немецкой технике. Было добавлено много новых паттернов поведения, и боты, например, даже научились стремиться сохранять свои танки, если погибло много союзных машин рядом, — в этом случае они начинают отступать.

Wargaming

— Что было самым сложным в ходе разработки «Дороги на Берлин»?

А.Б. — Самым сложным было нащупать баланс между динамикой игровых событий и их сложностью. Чтобы у игрока был интересный челлендж, но при этом было понятно, как действовать, чтобы победить. Это предполагает долгий и кропотливый подбор противников, таймингов их появления, векторов наступления и т. д.

— Были ли идеи, от которых пришлось отказаться?

А.Б — Да, был набор таких идей. Например, мы хотели сделать умения экипажей танков более гибкими и «прокачиваемыми», но решили от них отказаться, чтобы сфокусироваться на главном — этот ивент всё-таки о танковых боях, а не о навыках экипажа. Текущее игровое событие меньше в плане разнообразия умений и способностей, чем прошлое. Задачей «Последнего рубежа» было создание массивного поля боя. Здесь же сфокусировались на танковом опыте. Мастерство «танкиста» здесь более востребовано.

— Есть вероятность, что игроки увидят ваши наработки в будущих обновлениях?

А.Б. — Да, мы складываем все эти наработки в копилочку и хотим доставить их игроку в уместный момент в ещё более ярких игровых событиях.

— Как отличается создание карт, направленных на защиту точек, от локаций, где от «танкистов» требуется наступать?

Б.Р. — Это абсолютно два разных подхода. При создании этих карт мы садились за танки противника и смотрели, как им будет удобно защищаться или нападать. И уже проанализировав «игру от защиты», создавали и изменяли сценарии для каждой карты.

— Чем запомнится игрокам новая карта «Берлин»? Какие у неё особенности?

Б.Р. — Прежде всего, это атмосфера разрушенного города в последние дни войны. Кроме того, карта исторически достоверная. Если посмотреть на план операции по взятию Берлина, то здесь тоже есть все мосты, по которым наступала советская армия, все здания и т. д. Но, конечно, в угоду геймплею карта в игре не может повторять реальную.

Wargaming

— Как изменился искусственный интеллект (ИИ) противников?

А.Б. — Работа над ИИ была проведена колоссальная. Мы проанализировали ошибки поведения ботов в прошлогоднем ивенте и сделали его более достоверным и разнообразным. Они стали умнее, злее и «человечнее». Конечно, они всё равно ведут себя в какой-то мере предсказуемо, потому что у них существуют довольно понятные цели, но, надеемся, боты не перестанут удивлять игроков своими умениями и вести себя более похоже на живых соперников.

— В «Рубеже» игроки могли использовать только определённую технику, «привязанную» к соответствующим подразделениям. Свою брать на ивент запрещалось. «Дорога на Берлин» будет работать по тем же правилам?

А.Б. — Да. У игрока есть набор из пяти подразделений, на которых он может выходить в бой. Для того чтобы эти танки были доступны, не требуется, чтобы они были до этого в ангаре у игрока. Любой новый игрок может зайти в режим и вступить на них в бой.