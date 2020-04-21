World of Tanks празднует 10-летний юбилей

https://static.news.ru/photo/55cbf3d4-83ab-11ea-a4cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

World of Tanks празднует юбилей — видеоигре исполняется 10 лет. В честь этого события компания Wargaming подготовила масштабный ивент «Десятилетие», который продлится с 22 апреля до конца августа.

За эти 10 лет нам удалось не просто создать успешную игру — мы смогли сплотить вокруг нее огромное число людей в тесное, почти семейное сообщество. От имени команды World of Tanks я хочу поблагодарить игроков за то, что они поддерживали нас все эти годы. Это помогло нам вместе развивать одну из самых знаковых ММО-игр в истории. Уверен, вместе у нас большое будущее! — рассказал глобальный паблишинг-директор World of Tanks Максим Чувалов.

«Десятилетие» представляет собой серию внутриигровых ивентов. Событие будет разбито на пять актов, символизирующих пять памятных вех в истории WoT. Разработчики подготовили для игроков ценные награды, за выполнение которых виртуальные танкисты будут получать юбилейные монеты и особое внутриигровое имущество в специальном Юбилейном магазине.

Вместе с каждым из пяти актов авторы запустят специальные микроивенты «Вспомнить всё». Первым из них станет возвращение общего чата в первом акте. При желании игроки смогут его отключить. Первый акт начнется 22 апреля 9:30 по московскому времени и продлится до 18 мая 9:00.

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