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Студия WB Games Montreal, знакомая по Batman: Arkham Origins, намекает на скорый анонс новый игры про Тёмного рыцаря. Спустя четыре года молчания в Твиттере разработчиков появились два поста.

В первом твите, опубликованном в честь 80-летия супергероя, авторы прикрепили ролик с включённым бэт-сигналом и четырьмя «спрятанными» символами. Второй пост показывает эти изображения более отчётливо, а сама запись сопровождается фразой «Capture the Knight» («Схватите Рыцаря»).

Capture the Knight / Cape sur la nuit pic.twitter.com/yMFXMd4djU — WB Games Montréal (@WBGamesMTL) 23 сентября 2019 г.

Пользователи считают, что новая игра будет посвящена организации Суд Сов, которая впервые появилась в комиксах в 2011 году. Её создатель, автор комиксов Скотт Снайдер, прокомментировал твит разработчиков словам «Wait for it... #bewarethecourtofowls» («Дождитесь этого... #остерегайтесьсудасов»), но вскоре удалил своё сообщение.

Batman: Arkham Origins вышла в 2013 году и в дальнейшем стала каноническим приквелом серии. Игра получила преимущественно положительные отзывы критиков и сообщества.

Ранее News.ru рассказал, что третья часть Borderlands установила сразу несколько рекордов. Количество проданных копий игры за первые пять дней с момента релиза преодолели отметку в 5 млн, из которых 70% пришлось на цифровые копии.