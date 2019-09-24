В первом твите, опубликованном в честь 80-летия супергероя, авторы прикрепили ролик с включённым бэт-сигналом и четырьмя «спрятанными» символами. Второй пост показывает эти изображения более отчётливо, а сама запись сопровождается фразой «Capture the Knight» («Схватите Рыцаря»).
Пользователи считают, что новая игра будет посвящена организации Суд Сов, которая впервые появилась в комиксах в 2011 году. Её создатель, автор комиксов Скотт Снайдер, прокомментировал твит разработчиков словам «Wait for it... #bewarethecourtofowls» («Дождитесь этого... #остерегайтесьсудасов»), но вскоре удалил своё сообщение.
Batman: Arkham Origins вышла в 2013 году и в дальнейшем стала каноническим приквелом серии. Игра получила преимущественно положительные отзывы критиков и сообщества.
Ранее News.ru рассказал, что третья часть Borderlands установила сразу несколько рекордов. Количество проданных копий игры за первые пять дней с момента релиза преодолели отметку в 5 млн, из которых 70% пришлось на цифровые копии.