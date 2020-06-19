WB Games бесплатно раздаёт первую часть Injustice

https://static.news.ru/photo/418375c0-b234-11ea-8368-fa163e074e61_660.jpg Фото: wbgames/twitter.com

WB Games объявила об очередной бесплатной раздаче. Пользователи могут скачать первую часть супергеройского файтинга Injustice.

Be a hero while playing with friends and family. Injustice: Gods Among Us is available for free now on @Xbox , @PlayStation , and PC until June 25! #playathome #playtogether pic.twitter.com/8KP8nOJC9D — WB Games (@wbgames) June 19, 2020

Сценарий игры написан NetherRealm Studios совместно с авторами издательства DC. Действие Injustice разворачивается сразу в двух вселенных, в одной из которой Супермен становится жестоким диктатором из-за гибели беременной Лоис Лейн и миллионов жителей Метрополиса. Человеку из стали противостоит Сопротивление во главе с Бэтменом.

Ростер Injustice включает более 30 героев и злодеев, включая Джокера, Зелёного Фонаря, Флэша, Лекса Лютора, Чудо-женщину и многих других.

Injustice: Gods Among Us могут забрать владельцы ПК, PS4 и Xbox 360 (обратная совместимость позволяет запустить игру на Xbox One).

Ранее NEWS.ru рассказал, что Warner Bros. выпустит подкасты про Бэтмена, Чудо-женщину и других персонажей вселенной DC. Корпорация подписала многолетний контракт со стриминговым сервисом Spotify, на котором будут выходить эпизоды.