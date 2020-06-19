WB Games бесплатно раздаёт первую часть Injustice

Сценарий игры написан NetherRealm Studios совместно с авторами издательства DC. Действие Injustice разворачивается сразу в двух вселенных, в одной из которой Супермен становится жестоким диктатором из-за гибели беременной Лоис Лейн и миллионов жителей Метрополиса. Человеку из стали противостоит Сопротивление во главе с Бэтменом.
Ростер Injustice включает более 30 героев и злодеев, включая Джокера, Зелёного Фонаря, Флэша, Лекса Лютора, Чудо-женщину и многих других.
Injustice: Gods Among Us могут забрать владельцы ПК, PS4 и Xbox 360 (обратная совместимость позволяет запустить игру на Xbox One).
Ранее NEWS.ru рассказал, что Warner Bros. выпустит подкасты про Бэтмена, Чудо-женщину и других персонажей вселенной DC. Корпорация подписала многолетний контракт со стриминговым сервисом Spotify, на котором будут выходить эпизоды.