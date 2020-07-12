Watch Dogs Legion выйдет в конце октября

https://static.news.ru/photo/b05137e8-c4d7-11ea-bbe5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ubisoft Россия/youtube.com

Компания Ubisoft в рамках своей первой цифровой конференции Ubisoft Forward назвала дату выхода хакерского экшена Watch Dogs Legion. Игра выйдет 29 октября 2020 года.

Разработчики также выложили кинематографический трейлер и новый ролик игрового процесса. Действие хакерского экшена развернётся в антиутопической версии Лондона. По сюжету на фоне роста протестных настроений подпольную группировку DedSec обвиняют в организации серии терактов, после чего фактическая власть в городе переходит от правительства к оппортунистам с криминальным прошлым и настоящим.

У игры будет отсутствовать главный герой — вместо этого авторы предложат взять под управление любого игрового персонажа, у которого будет полный набор анимаций, озвучка и черты характера, «создаваемые и управляемые игровыми системами».

Watch Dogs Legion выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Ubisoft также ананосировала Far Cry 6. В создании новой части экшена приняли участие звезда «Во все тяжкие» Джанкарло Эспозито, композитор Педро Бромфман («Нарко») и лауреат «Эмми» Патрик Клэр («Мир Дикого запада», «Настоящий детектив»), взявший на себя режиссуру начальных сцен игры.