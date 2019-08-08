https://static.news.ru/photo/6e5d025a-b9d3-11e9-8b49-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Компания Wargaming в рамках пресс-конференции рассказала о подготовке к фестивалю «Wargaming Fest: День танкиста» и о роли проектов разработчиков в культурной жизни Беларуси.

Старший советник, начальник Делового и культурного комплекса Посольства Республики Беларусь в России Василий Черник назвал два объединившихся фестивалей («День танкиста» и московский WG Fest) «грандиозным тематическим праздником и примером симбиоза патриотического воспитания и компьютерных игр».

По словам Черника, Wargaming достигла успехов в формировании и развитии конкурентоспособного туристического комплекса страны, и, как позже добавил глава издательского подразделения компании в СНГ Андрей Муравьёв, разработчики считают World of Tanks частью истории Беларуси.

Организаторы мероприятия не планирует ограничиться лишь развлекательным форматом — на фестивале пройдут дискуссионные панели, посвященные темам, которые серьёзно обсуждаются в обществе.

Современный мир здорово отличается от мира, в которым жили мы, наши отцы, наши деды. Мир постоянно меняется, количество информационных потоков увеличивается, стресс растёт... Игры как культурный феномен, как вещи, которые изменили современный мир — это то, что мы собираемся обсудить в рамках дискуссионных панелей, — поделился Муравьёв.

Масштабы растут

Интерес к фестивалю, как заявили его организаторы растёт, что неуклонно ведёт к увеличению масштабов — праздник должен собрать более 200 тысяч участников, значительная часть из которых приедет из России. Те, кто не сможет посетить мероприятие, смогут следить за ним по онлайн (по подсчётам, 2,5 млн пользователей буду смотреть прямые трансляции в Сети).

Кроме того, в 2018 году «День танкиста» посетили представители 10 стран, однако в 2019-ом число зарубежных гостей вырастит до 28. В их число вошли Германия, Чехия, Франция, Польша, ОАЭ, Гонконг, Бахрейн и Кувейт.

По словам главного организатора Максима Грачёва, мероприятия позиционируется как семейный фестиваль с отдельными и совместными зонами для каждого, в том числе для детей (0+), специальный сектор для мам и зона активности для всех. Кроме того, посетителей ждёт и игровой формат — несколько зон по всем проектам Wargaming, включающих более 400 устройств (от мобильных устройств до PC и консолей).

«Wargaming Fest: День танкиста» пройдет 15 сентября в Минске.

Ранее News.ru рассказал, что Wargaming анонсировала игровое событие «Танковый фестиваль» в многопользовательском боевике World of Tanks. Ивент приурочен к девятилетию проекта.