Вышел глобальный мод для Cyberpunk 2077

Для игры Cyberpunk 2077 вышел крупный мод, который призван, по мнению автора исправить все программные ошибки, и сделать игру более «ванильной». Мод доступен на ресурсе Nexus Mods.
Пользователь с ником Scissors123454321
При этом в игру были добавлены различные предметы, которые повышают характеристики игрока или меняют его внешний вид. Мод получил характеристику «глобальный» из-за масштаба изменений в игру.
Ранее в Сети был опубликован трейлер новой части Call of Duty: Vanguard, которая вернёт игроков к событиям Второй мировой войны. Сюжетная линия охватит практически все театры военных действий: Западный и Восточный фронт, Северная Африка и Тихий океан. Игроки смогут поиграть за все стороны военного конфликта.