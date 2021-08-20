Вышел глобальный мод для Cyberpunk 2077

Для игры Cyberpunk 2077 вышел крупный мод, который призван, по мнению автора исправить все программные ошибки, и сделать игру более «ванильной». Мод доступен на ресурсе Nexus Mods.

Пользователь с ником Scissors123454321 рассказал , что не только исправил все «баги», которые портили общие впечатления от игры, но и добавил большое количество функций, которые позволяют игроку подстроить режим игры под свои нужды. Так, например, можно увеличивать урон от конкретного оружия, можно увеличить количество доступного вооружения, а также снижать время перезарядки оружия.

При этом в игру были добавлены различные предметы, которые повышают характеристики игрока или меняют его внешний вид. Мод получил характеристику «глобальный» из-за масштаба изменений в игру.

Ранее в Сети был опубликован трейлер новой части Call of Duty: Vanguard, которая вернёт игроков к событиям Второй мировой войны. Сюжетная линия охватит практически все театры военных действий: Западный и Восточный фронт, Северная Африка и Тихий океан. Игроки смогут поиграть за все стороны военного конфликта.