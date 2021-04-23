Власти РФ хотят поддержать патриотизм в компьютерных играх

https://static.news.ru/photo/aeef360a-a41c-11eb-84c8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский кабмин планирует создать фонд допфинансирования разработчиков видеоигр, популяризирующих историю и культуру страны. Предложение появилось во втором пакете мер поддержки IT-сфера, пишет «Коммерсант».

Проекты получат средства на возвратной основе. Механизм уже «прорабатывается». Сейчас похожая модель работает в Фонде кино, созданном при Министерстве культуры.

По информации издания, идею поддержали в «Яндеке» и Mail.ru Group, а также в администрации президента РФ. Но специалисты в области видеоигр сомневаются, что компании нуждаются в финансовой подпитке.

Фонд поддержки разработчиков игр вряд ли необходим рынку, но правильная реализация может принести пользу, считает руководитель WN Media Group Павел Ряйкконен. Актуальной проблемой для сферы остаётся НДС на покупку рекламы на зарубежных платформах, уверен топ-менеджер.

Стоимость привлечения зарубежной аудитории увеличивается на этот самый НДС, и в российской юрисдикции, в отличие от ряда других, нет механизма избежать этого налога, — рассказал Ряйкконен.

Индустрия давно убеждала чиновников, что деньги — это последнее, что ей требуется, отметил владелец порталов «Канобу» и Игромания Гаджи Махтиев.

Российские разработчики игр в первую очередь ориентируются на глобальный рынок, в который такой контент имеет шанс не зайти, — резюмировал Махтиев.

По его словам, субсидию могли бы получить игры по мотивам, например, Великой Отечественной войны или других важных событий в истории страны. В этом контексте, продолжает эксперт, оправдано выбрать школьников целевой аудиторией, а в качестве формата — разные стратегии на строительство государства.