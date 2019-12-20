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Embracer Group, материнская компания издателя THQ Nordic, купила Tarsier Studios. Разработчики известны игрокам по хоррор-платформеру Little Nightmares.

После 15-летнего путешествия с Tarsier очень приятно объединиться с Embracer, чтобы продолжать развивать потенциал, который есть в нашей студии. Мы с нетерпением ждём возможности продолжить вместе делать исключительно великолепные игры, — прокомментировал покупку глава студии Андреас Джонсон.

Tarsier Studios станет частью инвестиционного подразделения Goodbye Kansas Game Invest, поддерживающего независимых разработчиков. При этом авторы Little Nightmares продолжат работу над второй частью с Bandai Namco, которой принадлежат права на серию.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Valve объявила о старте зимней распродажи в сервисе Steam. Она продлится до 2 января 21:00 по московскому времени.