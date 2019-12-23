https://static.news.ru/photo/c3fc4b1a-2564-11ea-bd5b-fa163e074e61_660.jpg «Ведьмак 3: Дикая Охота» Фото: CD Projekt RED

Телевизионная адаптация книжного цикла романов «Ведьмак» от Netflix способствовала росту популярности ролевого экшена «Ведьмак 3: Дикая Охота». Пик пользователей Steam, играющих одновременно, пришёлся на 22 декабря — Steam Charts зафиксировал 48 тысяч геймеров.

скриншот steamcharts.com

Последний раз подобный всплеск популярности «Дикой Охоты» был зафиксирован в июне 2016 года, когда CD PROJEKT RED выпустила второе и последнее сюжетное дополнение «Кровь и вино». На тот момент в игры находилось 53,5 тысяч юзеров.

Премьера сериала «Ведьмак» состоялась 20 декабря. Первый сезон включает восемь эпизодов, продолжительность каждого из которых в среднем составила 60 минут.

В середине августа NEWS.ru рассказал, что создатель модификаций под псевдонимом Adnan4444 выпустил новую работу для «Ведьмака 3: Дикая Охота». Энтузиаст изменил внешность главного героя, заменив его на образ Генри Кавилла из телевизионной экранизации книжной серии.