В Сети появился новый трейлер ремастера Mafia: Definitive Edition

Компания 2K Games опубликовала новый трейлер ремастера Mafia: Definitive Edition. Сама игра выйдет 28 августа, но предзаказ можно оформить уже сейчас.
В ремастере появятся новый геймплей и кат-сцены. Персонажей озвучивают новые актёры,
Первая игра из серии Mafia вышла на персональных компьютерах в 2002 году, а через два года её портировали и на консоли. Она пользовалась большой популярностью: геймерам нравился открытый мир, правдоподобный Чикаго 30-х годов прошлого века и кинематографический подход к повествованию.
Ранее NEWS.ru писал, что неожиданное обновление в Twitter-аккаунте игры Mafia заметили пользователи социальной сети впервые с 2018 года. На страничке игры появился пост, содержащий лишь одно слово — Family. Кроме того, обновилась и обложка аккаунта. На ней появились ключевые персонажи трёх частей и надпись «15-летний юбилей». Пользователи предположили, что издатель 2K Games начал подготовку к выходу ремастера Mafia 2.
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