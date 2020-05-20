В Сети появился новый трейлер ремастера Mafia: Definitive Edition

https://static.news.ru/photo/324ad026-9a7e-11ea-a50c-fa163e074e61_660.jpg Фото: 2K United Kingdom/youtube.com

Компания 2K Games опубликовала новый трейлер ремастера Mafia: Definitive Edition. Сама игра выйдет 28 августа, но предзаказ можно оформить уже сейчас.

В ремастере появятся новый геймплей и кат-сцены. Персонажей озвучивают новые актёры, передаёт championat.com.

Первая игра из серии Mafia вышла на персональных компьютерах в 2002 году, а через два года её портировали и на консоли. Она пользовалась большой популярностью: геймерам нравился открытый мир, правдоподобный Чикаго 30-х годов прошлого века и кинематографический подход к повествованию.

Ранее NEWS.ru писал, что неожиданное обновление в Twitter-аккаунте игры Mafia заметили пользователи социальной сети впервые с 2018 года. На страничке игры появился пост, содержащий лишь одно слово — Family. Кроме того, обновилась и обложка аккаунта. На ней появились ключевые персонажи трёх частей и надпись «15-летний юбилей». Пользователи предположили, что издатель 2K Games начал подготовку к выходу ремастера Mafia 2.