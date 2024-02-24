В России создают аналог футбольной игры FIFA Глава Всероссийской федерации фиджитал-спорта рассказал о создании аналога FIFA

Фото: Michael Matthey/dpa/Global Look Press

Российские специалисты разрабатывают аналог игры про футбол FIFA, заявил глава Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный. Идею о создании отечественного спортивного симулятора предложил футболист Андрей Аршавин, передает ТАСС.

На самом деле я знаю, что он уже разрабатывается. Повестка была в том, чтобы не попросить его разработать у президента, а попросить поддержать инициативу. Потому что «Газпром» уже разрабатывает аналог, и надеюсь, что в скором времени мы его увидим, — пояснил он.

Также Нагорный отметил, что на разработку игры потребуется не один год, а может, и «десятки лет». Тем не менее он выразил уверенность в том, что рано или поздно симулятор будет сделан. Идею о разработке российского аналога FIFA предложил бывший профессиональный футболист Андрей Аршавин, выступавший в «Зените» и английском «Арсенале». С инициативой на Играх Будущего ознакомился президент России Владимир Путин.

Ранее эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко заявил, что основной сложностью в разработке российского аналога футбольного симулятора FIFA станет отсутствие опыта работы над подобными проектами у отечественных специалистов. Он напомнил, что FIFA создавалась не один год и профессиональными разработчиками.