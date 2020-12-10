В России представили игру Cyberpunk 2077, озвученную Ивлеевой и Гудковым

Презентация самой ожидаемой RPG в мире наконец-то состоялась и в РФ. С полуночи польская студия CD Projekt RED открыла доступ к игре на консолях и на персональных компьютерах.
Озвучивали игру российские звёзды. Ведущая Карина Ли говорит голосом блогера Насти Ивлеевой, её муж Элджей озвучил телезвезду Кевина Ли, контрабандист Фиксер получил озвучку от Поперечного, а говорящий пистолет Скиппи — Гудкова.
Cyberpunk 2077 — приключенческая ролевая игра и является продолжением настольной игры «Киберпанк 2020» Майка Пондсмита. События разворачиваются в вымышленном городе будущего. Там орудуют преступные группировки, а местные жители становятся их заложниками. Главный герой — наёмник V. Он ищет устройство, которое помогает стать бессмертным.
Польские разработчики потратили на Cyberpunk 2077 более $120 млн. Вечером 27 октября создатели Cyberpunk 2077 объявили, что перенесли релиз на 10 декабря 2020 года. Этот перенос стал третьим с начала года, а последней датой выхода — 19 ноября. Позже ведущий дизайнер игры Анджей Завадский сообщил, что создателям Cyberpunk 2077 стали приходить сообщения с угрозами смертью.
В конце ноября жюри престижного конкурса Golden Joystick Awards выбрали лучшую игру уходящего года, сообщал NEWS.ru.