В России представили игру Cyberpunk 2077, озвученную Ивлеевой и Гудковым

https://static.news.ru/photo/5e4aebd8-3ad9-11eb-b96b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cyberpunk 2077

Презентация самой ожидаемой RPG в мире наконец-то состоялась и в РФ. С полуночи польская студия CD Projekt RED открыла доступ к игре на консолях и на персональных компьютерах.

Озвучивали игру российские звёзды. Ведущая Карина Ли говорит голосом блогера Насти Ивлеевой, её муж Элджей озвучил телезвезду Кевина Ли, контрабандист Фиксер получил озвучку от Поперечного, а говорящий пистолет Скиппи — Гудкова.

To every person who has waited for @CyberpunkGame to come out.



Wait is over.



Night City is open.



Now go and burn it to the ground, you legend ;) #cyberpunk2077 pic.twitter.com/joeMYtfJOl — Andrzej Zawadzki (@ZawAndy) December 10, 2020

Cyberpunk 2077 — приключенческая ролевая игра и является продолжением настольной игры «Киберпанк 2020» Майка Пондсмита. События разворачиваются в вымышленном городе будущего. Там орудуют преступные группировки, а местные жители становятся их заложниками. Главный герой — наёмник V. Он ищет устройство, которое помогает стать бессмертным.

Польские разработчики потратили на Cyberpunk 2077 более $120 млн. Вечером 27 октября создатели Cyberpunk 2077 объявили, что перенесли релиз на 10 декабря 2020 года. Этот перенос стал третьим с начала года, а последней датой выхода — 19 ноября. Позже ведущий дизайнер игры Анджей Завадский сообщил, что создателям Cyberpunk 2077 стали приходить сообщения с угрозами смертью.

В конце ноября жюри престижного конкурса Golden Joystick Awards выбрали лучшую игру уходящего года, сообщал NEWS.ru.