В интернете появился трейлер игры Far Cry 6 со звездой «Во все тяжкие»

Фото: Кадр из трейлера игры

Анонимный покупатель заплатил за картридж с игрой Super Mario Bros. для Nintendo Entertainment System (NES) $114 тысяч, что является новым рекордом покупки подобных игр на аукционе Heritage Auctions.

Копия игры никогда не доставалась из коробки. Картридж выглядит практически так же, как в 1980-е годы. Эксперты аукционного дома оценили лот на 9,4 пункта из 10. Вместе с картриджем в...