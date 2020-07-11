В интернете появился трейлер игры Far Cry 6 со звездой «Во все тяжкие»

Трейлер игры Far Cry 6 появился в интернете за сутки до цифровой конференции Ubisoft Forward, на которой должны были впервые показать ролик.
Видеозапись длиться четыре минуты и доступна только на французском языке,
Кто именно слил ролик в Сеть неизвестно.
Пользователи социальной сети «ВКонтакте» обсудили новый трейлер и игру, однако не все участники соцсети оказались довольны утечкой.
Зачем надо спойлерить, теперь вообще нет необходимости смотреть прямую трансляцию Ubisoft, — сообщил пользователь Jared Tatopoulos.
Трансляция Ubisoft Forward должна пройти 12 июля в 22.00 по московскому времени.
Как писал NEWS.ru ранее, звезда сериала «Во все тяжкие» Джанкарло Эспозито появится в Far Cry 6. Страница с пока неанонсированной шестой частью Far Cry появилась в PS Store. Боевик должен выйти 18 февраля 2021 года.
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