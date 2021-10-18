В ассоциации киберспорта объяснили победу российской команды по Dota на TI

Колоссальная подготовка, совокупность факторов, стальные нервы, мастерское исполнение и маленькая капелька удачи — вот что стало причиной победы российской команды по Dota 2 Team Spirit на The International. Об этом рассказал директор ассоциации развития киберспорта, руководитель проекта langame.ru Павел Голубев в беседе с «360».

Они хорошо играли, они мастерски исполнили то, что готовили. Чтобы в 20 лет были такие стальные нервы, я не знаю, что нужно делать. Подготовка колоссальная. Это совокупность факторов и маленькая капелька удачи, — признался руководитель ассоциации.

Он добавил, что победа на The International — это величайшее достижение для любого киберспортсмена по Dota 2: призовой фонд турнира в этом году составил примерно $40 млн. Несмотря на успех команды, букмекерские конторы слабо верили в победу Team Spirit. Голубев объяснил это тем, что команде пришлось проходить региональный отбор.

Потому что никто не верил, что они выиграют. На это были причины, окончательный состав собрался только в начале года. Они прошли через региональную квалификацию, — уточнил он.

Ранее игроки из Team Spirit рассказали о том, куда потратят свои призовые деньги. Один из участников пообещал 11-летней сестре квартиру в центре Москвы, а другой собирается купить усадьбу и дом для кошки.