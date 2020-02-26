Программист Кадзухиса Хасимото, известный игровому сообществу как создатель кода Konami, скончался вечером 25 февраля.
Разработчику было 62 года. О смерти Хасимото
Впервые знаменитая комбинация (вверх, вверх, вниз, вниз, влево, вправо, влево, вправо, B, A) появилась в 1986 году в скролл-шутере Gradius на NES. Хасимото тестировал игру и пришёл к выводу, что она слишком сложная. Чтобы пройти ей, программист
Комбинация со временем стала популярной, и в дальнейшем её начали включать не только в другие игры, но и в фильмы, сайты и даже голосовые помощники.
Ранее NEWS.ru рассказал, что студия CD PROJEKT RED отказалась от участия в выставке PAX East 2020 из-за вспышки коронавируса COVID-19.
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