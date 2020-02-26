https://static.news.ru/photo/7d1275f6-588d-11ea-b5d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Программист Кадзухиса Хасимото, известный игровому сообществу как создатель кода Konami, скончался вечером 25 февраля.

Разработчику было 62 года. О смерти Хасимото рассказал в Twitter композитор Юдзи Такэноути.

Впервые знаменитая комбинация (вверх, вверх, вниз, вниз, влево, вправо, влево, вправо, B, A) появилась в 1986 году в скролл-шутере Gradius на NES. Хасимото тестировал игру и пришёл к выводу, что она слишком сложная. Чтобы пройти ей, программист решил добавить специальный код, который открывал полный набор усилений.

Комбинация со временем стала популярной, и в дальнейшем её начали включать не только в другие игры, но и в фильмы, сайты и даже голосовые помощники.

Ранее NEWS.ru рассказал, что студия CD PROJEKT RED отказалась от участия в выставке PAX East 2020 из-за вспышки коронавируса COVID-19.