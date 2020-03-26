Мы разбиты горем, узнав сегодня о кончине одного из наших соучредителей Лэндона Монтгомери. В первые годы студии Лэндон играл большую роль в в определении нашего пути. Мы всегда будем ему благодарны и будем помнить его за то, что он был частью нашей жизни. В это трудное время наши мысли и поддержка направлены на его близких, — говорится в заявлении студии в Твиттере.