Автор описал саундтрек к Cyberpunk 2077: «хардкорная электроника»

https://static.news.ru/photo/92fd650a-7cc9-11ea-b9c9-fa163e074e61_660.jpg Cyberpunk 2077 Фото: CD Projekt RED

Композитор Пол Леонард-Морган рассказал о разработке саундтрека к видеоигре Cyberpunk 2077. Автор музыки к «Судье Дредду 3D» работает над проектом вместе с Марчином Пржебиловичем, создавшим звук игровой серии о Ведьмаке и написавшим саундтрек Far Cry 5 с музыкантом P.T.

По словам Леонарда-Моргана, игровой процесс Cyberpunk 2077 сопроводят хардкорной электроникой «с ноткой человечности». Композиторы использовали русские, польские и американские синтезаторы при работе над звуком.

Работая вместе, мы не можем просто взять и сказать, что вот эта часть будет от Марчина, эта от Пола, а вот эта — от P.T. Наша задача написать органичный саундтрек для одного мира, при этом сделав его крутым, — цитирует Леонарда-Моргана игровой портал DTF.

Cyberpunk 2077 должна выйти 17 сентября 2020 года. Компания CD Project RED заявила о завершении разработки — сейчас перешедшие на удалённую работу игроделы заняты поиском багов и тестированием продукта.

Как писал NEWS.ru, изначально игру планировали выпустить 16 апреля.