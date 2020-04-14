Ubisoft раздаёт бесплатно Assassin's Creed 2

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Компания Ubisoft продолжает бесплатно раздавать игры ради поощрения самоизоляции во время пандемии COVID-19. Новым участником акции стала Assassin's Creed 2.

PC-игроки смогут скачать игру в сервисе Uplay с 14 по 17 апреля. Бесплатная копия Assassin's Creed 2 доступна только на английском языке. После завершения акции она останется в библиотеке.

В ближайшее время разработчики предоставят больше пробных версий игр, а также раздадут другие проекты из таких популярных серий. Ранее игроки могли забрать платформер Rayman Legends.

NEWS.ru также рассказал, что Capcom, по сообщениям игровых изданий, запустила в производство ремейк Resident Evil 4. Выход игры намечен на 2022 год.