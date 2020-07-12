Ubisoft представила Far Cry 6

https://static.news.ru/photo/dece30c0-c4d3-11ea-b07d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ubisoft Россия/youtube.com

Компания Ubisoft в рамках своей первой цифровой конференции Ubisoft Forward анонсировала Far Cry 6. В создании новой части экшена приняли участие звезда «Во все тяжкие» Джанкарло Эспозито, композитор Педро Бромфман («Нарко») и лауреат «Эмми» Патрик Клэр («Мир Дикого запада», «Настоящий детектив»), взявший на себя режиссуру начальных сцен игры.

Разработкой Far Cry 6 занимается Ubisoft Toronto. Действие Far Cry 6 развернётся в вымышленной стране Яра, которая, согласно описанию, представляет собой «тропический рай, застрявший в прошлом». Местный диктатор Антон Кастилло хочет вернуть своему государству былое величие «любой ценой». Он намерен сделать это вместе с сыном Диего, который должен пойти по «кровавым стопам» отца.

Главным героем боевика станет местный житель Дани Рохаса — он присоединится к сопротивлению и будет бороться с режимом в местных джунглях, на побережье и в городе Эсперанса (столица Яры). Игроков также ждёт новое уникальное оружие, транспорт и обученные животные, в числе которых Чоризо — милейшая собака с колёсами вместо задних лап.

Far Cry 6 выйдет 18 февраля 2021 года на ПК (Epic Games Store и Ubisoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Stadia. Владельцы копий игры для современных консолей смогут бесплатно обновить её до версии для консолей следующего поколения.

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