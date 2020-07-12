Ubisoft назвала дату выхода Assassin's Creed Valhalla

https://static.news.ru/photo/551ffe56-c4da-11ea-8321-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ubisoft Россия/youtube.com

Assassin's Creed Valhalla («Assassin’s Creed Вальгалла») получила дату выхода — новая часть знаменитой серии поступит в продажу 17 ноября. Компания Ubisoft также поделилась роликом игрового процесса.

Над созданием игры работает студия Ubisoft Montreal, известная поклонникам серии по «Чёрному флагу» и «Истокам». «Вальгалла» будет посвящена саге о яростном викинге по имени Эйвор, которого взрастили на легендах о битвах и воинской славе. Игроки, как и в предыдущей части, смогут выбрать пол протагониста, а также татуировки, боевой раскрас и экипировку.

Действие происходит в IX веке в «динамично меняющемся и живописно оформленном» открытом мире в антураже Англии. Игроков ждут такие новые возможности, как совершение набегов, развитие селения и укрепление влияния.

Assassin's Creed Valhalla выйдет на ПК (Epic Games Store и Ubisoft Store), Xbox One, PS4, PS5 и Xbox Series X. Владельцы копий игры для современных консолей смогут бесплатно обновить её до версии для консолей следующего поколения.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Ubisoft анонсировала Far Cry 6 и назвала дату выхода хакерского экшена Watch Dogs Legion.