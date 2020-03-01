Симулятор Two Point Hospital занял второе место в британском чарте продаж. Игра дебютировала на современных консолях — 55% физических продаж пришлось на Nintendo Switch, 34% — на PS4 и 16% — на Xbox One.
На первой строчке вновь оказался шутер Call of Duty: Modern Warfare, чьи продажи выросли на 3%. Третье место занял футбольный симулятор FIFA 20, четвёртое — GTA 5, а замыкает пятёрку лидеров Switch-версия Minecraft.
В топ-10
- Call of Duty: Modern Warfare
- Two Point Hospital
- FIFA 20
- Grand Theft Auto V
- Minecraft (Switch)
- Mario Kart 8 Deluxe
- Tom Clancy's The Division 2
- Crash Bandicoot N.Sane Trilogy
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- Crash Team Racing Nitro-Fueled
Ранее NEWS.ru рассказал, что студия The Brotherhood обратилась к людям, бесплатно скачавшим их постапокалиптический квест Beautiful Desolation, с просьбой о материальной поддержке проекта.
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