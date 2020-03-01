https://static.news.ru/photo/17f48820-5c5d-11ea-b836-fa163e074e61_660.jpg Фото: twopointhospital.com

Симулятор Two Point Hospital занял второе место в британском чарте продаж. Игра дебютировала на современных консолях — 55% физических продаж пришлось на Nintendo Switch, 34% — на PS4 и 16% — на Xbox One.

На первой строчке вновь оказался шутер Call of Duty: Modern Warfare, чьи продажи выросли на 3%. Третье место занял футбольный симулятор FIFA 20, четвёртое — GTA 5, а замыкает пятёрку лидеров Switch-версия Minecraft.

В топ-10 удалось вернуться нескольким тайтлам: The Division 2 поднялась с 12-й на 7-ю позицию, Crash Bandicoot N.Sane Trilogy — с 17-й на 8-ю (17% рост продаж) и Crash Bandicoot Racing Nitro-Fueled с 22-й на 10=ю (35% рост). С полным списком игр минувшей недели (с 24 по 29 февраля) можно ознакомиться ниже:

Call of Duty: Modern Warfare Two Point Hospital FIFA 20 Grand Theft Auto V Minecraft (Switch) Mario Kart 8 Deluxe Tom Clancy's The Division 2 Crash Bandicoot N.Sane Trilogy Star Wars Jedi: Fallen Order Crash Team Racing Nitro-Fueled

Ранее NEWS.ru рассказал, что студия The Brotherhood обратилась к людям, бесплатно скачавшим их постапокалиптический квест Beautiful Desolation, с просьбой о материальной поддержке проекта.