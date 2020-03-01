Фото: twopointhospital.com

Симулятор Two Point Hospital занял второе место в британском чарте продаж. Игра дебютировала на современных консолях — 55% физических продаж пришлось на Nintendo Switch, 34% — на PS4 и 16% — на Xbox One.

На первой строчке вновь оказался шутер Call of Duty: Modern Warfare, чьи продажи выросли на 3%. Третье место занял футбольный симулятор FIFA 20, четвёртое — GTA 5, а замыкает пятёрку лидеров Switch-версия Minecraft.

В топ-10 удалось вернуться нескольким тайтлам: The Division 2 поднялась с 12-й на 7-ю позицию, Crash Bandicoot N.Sane Trilogy — с 17-й на 8-ю (17% рост продаж) и Crash Bandicoot Racing Nitro-Fueled с 22-й на 10=ю (35% рост). С полным списком игр минувшей недели (с 24 по 29 февраля) можно ознакомиться ниже:

  1. Call of Duty: Modern Warfare
  2. Two Point Hospital
  3. FIFA 20
  4. Grand Theft Auto V
  5. Minecraft (Switch)
  6. Mario Kart 8 Deluxe
  7. Tom Clancy's The Division 2
  8. Crash Bandicoot N.Sane Trilogy
  9. Star Wars Jedi: Fallen Order
  10. Crash Team Racing Nitro-Fueled

Ранее NEWS.ru рассказал, что студия The Brotherhood обратилась к людям, бесплатно скачавшим их постапокалиптический квест Beautiful Desolation, с просьбой о материальной поддержке проекта.

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