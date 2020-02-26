https://static.news.ru/photo/887fb080-5869-11ea-ab13-fa163e074e61_660.jpg Tom Clancy’s The Division 2 Фото: Ubisoft

Компания Ubisoft выпустила первый анимационный короткометражный фильм о событиях многопользовательского экшена Tom Clancy’s The Division 2. Ролик приурочен к выходу дополнения «Воители Нью-Йорка».

Короткометражка посвящена захватившим Нижний Манхэттен агенту-ренегату Аарону Кинеру и его четырём приспешникам — инженеру-химику Вивиан Конли, хакеру Тео Парнеллу, бойцу спецподразделения Хавьеру Каджике и специалисту по тяжёлому вооружению Джеймсу Драгову.

Разработчики также проведут в The Division 2 бесплатные выходные с 27 февраля по 2 марта. Ограничения на время игры и максимальный уровень не действуют, а при покупке полной версии весь прогресс сохраняется.

Ранее NEWS.ru рассказал, что дополнение «Воители Нью-Йорка» выйдет 3 марта. Оно добавит новую открытую локацию, новый показатель, «уровень Спецотряда», который можно повышать до бесконечности, и поднимет максимальный уровень до 40-го.