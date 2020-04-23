Techland: геймпад PlayStation 5 может стать одним из лучших в истории

https://static.news.ru/photo/62a002b6-8613-11ea-94a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/ZB/Global Look Press

Ведущий геймдизайнер Techland Тимон Смектала (Tymon Smektala) поделился мнением о недавно анонсированном контроллере PlayStation 5 (PS5). Разработчик считает, что DualSense имеет шанс стать одним из лучших геймпадов в истории.

У него удивительный дизайн, такой футуристический, какой мы должны ожидать в 2020 году — во времена научной фантастики, в которой мы уже живём. Что касается формы, нам нужно посмотреть, как он будет умещаться в руках, но глядя на него, у меня возникает хорошее предчувствие — я думаю, что у него есть шанс стать одним из лучших в истории, достаточно большим, но в то же время аккуратным и броским, — думает Смектала.

Гейм-дизайнер также предполагает , что тактильная отдача и адаптивные курки контроллера могут стать настоящим открытием, «гораздо большим, чем люди думают сейчас».

Sony представила DualSense для PS5 в начале апреля. Разработчики увеличили время автономной работы батареи геймпада и заменили кнопку Share («Поделиться») на Create («Создать»). Контроллер также получил встроенный набор микрофонов для общения без гарнитуры и слегка изменённую сенсорную панель, совмещённую со световой, писал NEWS.ru.

Консоль PS5 должна поступить в продажу в конце 2020 года.