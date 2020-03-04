https://static.news.ru/photo/832dca48-5dfc-11ea-9698-fa163e074e61_660.jpg Call of Duty: Modern Warfare Фото: Infinity Ward

Студия Infinity Ward выпустила новое обновление для шутера Call of Duty: Modern Warfare. Разработчики наконец-то добавили внутриигровой гаджет, о котором впервые рассказали летом 2019 года — тамагочи, который «питается» убийствами игроков.

Игровая версия популярного устройства называется Tomogunchi. Геймеры смогут заботиться о питомце, который, так же как и в оригинале, вылупляется из яйца, и пройти с ним все стадии развития: ребёнок, подросток и взрослый.

За настроением зверька можно следить прямо во время сетевых баталий. В качестве «корма» выступают не только убийства противников, но и захват целей, киллстрики (серии убийств) и победы.

Tomogunchi продаётся в цифровом магазине за 1000 монет Call of Duty.

Ранее NEWS.ru рассказал, что издатель 505 Games назвал дату выхода ПК-версии Death Stranding. Симулятор курьера станет доступен пользователям Steam и Epic Games Store 2 июня.