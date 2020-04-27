Сюжетные ролики The Last of Us. Part II утекли в сеть

https://static.news.ru/photo/0c043bb8-8869-11ea-8704-fa163e074e61_660.jpg Фото: playstation.com

Неизвестный пользователь создал YouTube-канал под названием The Last of Us 2 Leaks и опубликовал на нём несколько роликов из игры. Некоторые из них раскрывают важные сюжетные повороты.

The Last of Us 2 spoilers are reportedly from a disgruntled employee over a payment dispute with Naughty Dog. When things didn't go their way.....bam, MAJOR plot spoilers got leaked. Some really angry, tired and fed up people working at ND, I think we could see this coming sadly. pic.twitter.com/8SSMPsW8nE — SuperMetalDave64 (@SMetaldave64) April 26, 2020

Помимо заставок в Сети также оказалась и такая спойлерная информация, как список уровней и детали истории. По неподтверждённой информации, источником массовой утечки стал недовольный сотрудник Naughty Dog, которой не смог урегулировать спор о выплате.

Претензии разработчика к работодателю могут быть связаны с переносом бопостапокалиптического боевика. В начале апреля Sony отложила The Last of Us. Part II на неопределённый срок из-за пандемии COVID-19. Как заявили в компании, кризис не позволяет решить проблемы с логистикой.

Спустя несколько дней Sony убрала игру из сервиса PS Store. Пользователи, оформившие ранее предзаказы, получили обратно за них деньги.

The Last of Us. Part II должна была выйти 29 мая.