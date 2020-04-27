Сюжетные ролики The Last of Us. Part II утекли в сеть

Неизвестный пользователь создал YouTube-канал под названием The Last of Us 2 Leaks и опубликовал на нём несколько роликов из игры. Некоторые из них раскрывают важные сюжетные повороты.
The Last of Us 2 spoilers are reportedly from a disgruntled employee over a payment dispute with Naughty Dog. When things didn't go their way.....bam, MAJOR plot spoilers got leaked. Some really angry, tired and fed up people working at ND, I think we could see this coming sadly. pic.twitter.com/8SSMPsW8nE
Помимо заставок в Сети также оказалась и такая спойлерная информация, как список уровней и детали истории. По неподтверждённой информации, источником массовой утечки стал недовольный сотрудник Naughty Dog, которой не смог урегулировать спор о выплате.
Претензии разработчика к работодателю могут быть связаны с переносом бопостапокалиптического боевика. В начале апреля Sony отложила The Last of Us. Part II на неопределённый срок из-за пандемии COVID-19. Как заявили в компании, кризис не позволяет решить проблемы с логистикой.
Спустя несколько дней Sony убрала игру из сервиса PS Store. Пользователи, оформившие ранее предзаказы, получили обратно за них деньги.