Игры

Сюжетные ролики The Last of Us. Part II утекли в сеть

12:12, 27 апреля 2020
Фото: playstation.com

Неизвестный пользователь создал YouTube-канал под названием The Last of Us 2 Leaks и опубликовал на нём несколько роликов из игры. Некоторые из них раскрывают важные сюжетные повороты.

Помимо заставок в Сети также оказалась и такая спойлерная информация, как список уровней и детали истории. По неподтверждённой информации, источником массовой утечки стал недовольный сотрудник Naughty Dog, которой не смог урегулировать спор о выплате.

Претензии разработчика к работодателю могут быть связаны с переносом бопостапокалиптического боевика. В начале апреля Sony отложила The Last of Us. Part II на неопределённый срок из-за пандемии COVID-19. Как заявили в компании, кризис не позволяет решить проблемы с логистикой.

Спустя несколько дней Sony убрала игру из сервиса PS Store. Пользователи, оформившие ранее предзаказы, получили обратно за них деньги.

The Last of Us. Part II должна была выйти 29 мая.

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