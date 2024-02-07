Самого старого геймера в мире внесли в Книгу рекордов Гиннесса 88-летнего китайца внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самого старого геймера

Фото: Социальные сети

Ян Бинлин

В Книгу рекордов Гиннесса включили 88-летнего жителя Китая Ян Бинлина, который был признан самым старым геймером в мире, передает UPI. Издание также отмечает, что пенсионер ведет активную деятельность в Сети и снимает видео о том, как он играет.

Он известен под ником «Дедушка Ян». У него есть свой канал, где он выкладывает видео, а в соцсетях на него подписано около 280 тысяч человек. Мужчина преклонного возраста обрел популярность в Сети не только благодаря своему контенту, но и личным особенностям — сейчас ему 88 лет.

Сам «Дедушка Ян» признается, что впервые увлекся играми в далеком 1998 году. С тех пор он стал на регулярной основе посвящать время этому хобби, тратя на игры от трех до шести часов в день. Жена его поддерживает и порой играет вместе с ним.

Пока мое тело может играть, я всегда буду играть, — отмечает он.

Ранее разработчики российской студии GFA Games показали новое видео о создании отечественного MMO-шутера Pioner. На этот раз фанатам показали, как в игре можно будет модифицировать оружие и улучшать патроны.