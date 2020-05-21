Стала известна вероятная дата выхода игры GTA 6

https://static.news.ru/photo/003f5476-9b50-11ea-b286-fa163e074e61_660.jpg Фото: rockstargames.com

Выход на рынок продолжения популярной игровой франшизы GTA 6 может состояться осенью 2021 года. Об этом заявил руководитель аналитического департамента «Фридом Финанс» Вадим Меркулов.

Take Two Interactive Software уверенно завершила 2020 фискальный год и продемонстрировала более серьёзные результаты за январь—март, чем предполагали аналитики. Позитивные ожидания были учтены в котировках акций, которые выросли на 8% за последние два дня. Часть инвесторов ожидала выхода игры GTA 6 в следующие 12 месяцев. Однако менеджмент дал понять, что релиз состоится позднее, — сообщил Меркулов изданию «Газета.Ru».

Глава Take Two Interactive Штраус Зельник заявил о том, что пандемия не окажет влияния на график выпуска новых игр. Тем не менее 2021 фискальный год компании, заканчивающийся в марте того же календарного года, не будет насыщен важными релизами.

Зельник ясно дал понять, что громких релизов стоит ожидать в 2022 фискальном году. Поэтому мы полагаем, что GTA 6 появится на рынке осенью следующего года, — отметил эксперт.

Ранее NEWS.ru писал, что один из тестеров GTA 6 опубликовал пост с утечками из игры. В нём он сообщил имена двух главных героев. Автор пишет, что ими станут брат и сестра Джон Легуизамо и модель Розелин Санчес. По сюжету новой части игры действия будут происходить в 80–90-х годах. Также в GTA 6 появится два новых города. Это копия Форт-Лодердейла и столицы Колумбии — Боготы. Отмечается, что игра выйдет в прокат в конце 2021-го или начале 2022 года. На момент написания заметки администрация ресурса reddit удалила пост.