https://static.news.ru/photo/92d441c0-5c67-11ea-b3a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: FINAL FANTASY/youtube.com

Компания Square Enix неожиданно объявила о выходе демоверсии ремейка Final Fantasy VII. Игрокам доступна первая глава с заданием по подрыву Мако-реактора 1.

По словам разработчиков, прогресс нельзя будет перенести в полную версию игры. При этом представленный контент может отличаться от финального. Материалы могут отличаться от тех, что представлены в версии для розничной продажи.

Владельцы PS4, загрузившие демо-версию до 11 мая, получат уникальную тему. Она станет доступна 10 апреля, в день, когда состоится полноценный релиз тайтла.

Final Fantasy VII в течение года будет продаваться только на PS4.

Ранее NEWS.ru рассказал, что симулятор Two Point Hospital занял второе место в британском чарте продаж. Игра дебютировала на современных консолях — 55% физических продаж пришлось на Nintendo Switch, 34% — на PS4 и 16% — на Xbox One.