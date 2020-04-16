Bloomberg: Sony запустит PS5 ограниченным тиражом

https://static.news.ru/photo/0cf6a466-7fc2-11ea-89c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: VR4Player.fr/youtube.com

Sony намерена запустить консоль следующего поколения PlayStation 5 (PS5) ограниченным тиражом. Компания произведёт от 5 до 6 млн единиц устройств до конца марта 2021 года по сравнению с 7,5 млн единиц PS4, проданных за первые два квартала.

По словам людей, знакомых с планами Sony, амбициозные спецификации консоли приведут к высокой цене на старте. Разработчики игр считают, что стоимость PS5 составит от $499 до $549, что может отразиться на более низком спросе, чем при запуске PS4. Мэттью Кантерман из Bloomberg Intelligence в качестве фактора увеличения цены также указывает на высокую стоимость компонентов.

В то время как PS5 выйдет ограниченным тиражом, в качестве мостика для привлечения новых пользователей к своим сервисам Sony (подписка PS Plus и стриминговый сервис PS Now) будет использовать PS4 и PS4 Pro. Во время запуска новинки Sony может снизить цены на две модели консоли текущего поколения.

Компания также может отказаться от проведения публичной пресс-конференции, посвящённой дате выхода PS5 и её цене из-за опасений по поводу пандемии COVID-19. При этом коронавирус повлиял только на планы по продвижению консоли — производственный процесс оказался не затронут.

Представитель Sony отказался от комментариев.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Sony объявила о запуске инициативы Play At Home («Играйте дома») в качестве благодарности за борьбу с пандемией COVID-19. Компания решила бесплатно раздать игрокам сборники «Uncharted: Натан Дрейк. Коллекция» и Journey («Путешествие»), которые будут доступны с 16 апреля по 6 мая.