Sony запатентовала обновлённый интерфейс консоли

Новый патент компании Sony появился в Сети. Документ посвящён обновлённому пользовательскому интерфейсу (UI) консоли, который схож с тем, что сейчас используется в PlayStation 4.
Ein neues Patent von Sony kÃ¶nnte das User Interface der #PS5 zeigen. Die UI soll dabei auch Statistiken sammeln kÃ¶nnen, Tipps bei einer bestimmten Situation liefern und sogar euer Verhalten nach einem Quit feststellen.https://t.co/IWNj6LPCH7pic.twitter.com/s6D8CiFvMV
Система сможет предложить владельцам устройства информацию об их статусе в играх, советы по прохождению, а также ролики с недавним геймплеем пользователей. UI будет подсказывать, как пройти сложный момент, с помощью текстовых оповещений и демонстрации записей игрового процесса других геймеров.
Интерфейс также включает внутриигровую статистику, включая убийства, уровень игрока, заработанные очки и набор обучающих видео.
Патент Sony не гарантирует, что компания будет использовать наработки в будущих проектах.
Ранее NEWS.ru рассказал, что «Яндекс.Маркет» в преддверии презентации игр для PlayStation 5 поделился данными о спросе на игровые консоли в России. В период с 8 июня 2019 года по 7 июня 2020 года самым популярным устройством осталось PS4 Pro.