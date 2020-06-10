Sony запатентовала обновлённый интерфейс консоли

Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Действие новой части Battlefield может развернуться в современности. При этом шутер не будет ремейком или обновлённой версией прошлых игр.

Информацией поделился блогер Том Хендерсон. По словам его источника, новая Battlefield выйдет на текущем и следующем поколении консолей в 2021 году. При этом над версией для PS4 и Xbox One...