Игры

Sony запатентовала обновлённый интерфейс консоли

15:38, 10 июня 2020
Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Новый патент компании Sony появился в Сети. Документ посвящён обновлённому пользовательскому интерфейсу (UI) консоли, который схож с тем, что сейчас используется в PlayStation 4.

Система сможет предложить владельцам устройства информацию об их статусе в играх, советы по прохождению, а также ролики с недавним геймплеем пользователей. UI будет подсказывать, как пройти сложный момент, с помощью текстовых оповещений и демонстрации записей игрового процесса других геймеров.

Интерфейс также включает внутриигровую статистику, включая убийства, уровень игрока, заработанные очки и набор обучающих видео.

Патент Sony не гарантирует, что компания будет использовать наработки в будущих проектах.

Ранее NEWS.ru рассказал, что «Яндекс.Маркет» в преддверии презентации игр для PlayStation 5 поделился данными о спросе на игровые консоли в России. В период с 8 июня 2019 года по 7 июня 2020 года самым популярным устройством осталось PS4 Pro.

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