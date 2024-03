Sony показала игровые новинки для PlayStation 5 в рекламном ролике

Фото: Sony Interactive Entertainment

Helldivers 2

Японская компания Sony опубликовала на своем YouTube-канале рекламный ролик, где представлены новые видеоигры. Так, в пятиминутном видео показаны 17 новинок разной масштабности и в разных жанрах: от шутеров до RPG.

Большинство из игровых новинок, обозначенных в ролике, созданы западными студиями, однако некоторые из них были разработаны японскими студиями. Так, в видео можно заметить Final Fantasy XIV: Dawntrail, ремейк хоррора Silent Hill 2, Stellar Blade, Helldivers 2, Dragon’s Dogma 2, Like a Dragon: Infinite Wealth и Rise of the Ronin.

Ранее стало известно, что компания Sony выпустит более мощную консоль PlayStation 5 Pro в 2024 году. Такое решение было принято из-за недостаточно высоких финансовых результатов. Одной из важных задач компании является разработка игры Grand Theft Auto VI, которая также будет совместима с PlayStation 5.

Также инсайдер RedGamingTech сообщил, что в Sony уже занимаются разработкой игровой консоли PlayStation 6, следующее поколение приставки появится в 2028 году. Точные характеристики новинки пока неизвестны, но предполагается, что в их основу лягут технологии AMD, хотя участие других крупных производителей не исключено.

По словам источника, разработка PS6 началась в 2023 году, а на выходе она будет вне конкуренции из-за высоких мощностей. Он добавил, что инженеры уделили особое внимание трассировке лучей, а сама консоль создается с идеей поддержки новых технологий, в том числе тех, где активно используется искусственный интеллект.