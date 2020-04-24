Sony планирует сделать Horizon Zero Dawn трилогией

https://static.news.ru/photo/35ff667e-862d-11ea-8203-fa163e074e61_660.jpg Фото: Horizon Zero Dawn

Sony и студия Guerrilla Games намерены сделать постапокалиптический экшен Horizon Zero Dawn трилогией. После успеха оригинальной игры компания дала зелёный свет на разработку продолжения.

Авторы изначально позиционировали Horizon Zero Dawn как серию игр и даже написали сценарий из нескольких частей. Разработка сиквела стартовала вскоре после успешных результатов первой части. Первоначально игра должна была выйти на текущем поколении консолей, однако позже студия переквалифицировала проект в эксклюзив для PS5.

Horizon Zero Dawn 2 будет масштабнее оригинала: экшен предложит игрокам больший по размеру открытый мир и больше свободы для его изучения. По словам источников, знакомых с планами студии, Guerrilla Games также хочет добавить во вторую часть кооператив. Но пока неясно, будет ли он реализован в основной кампании или представлен как отдельный режим.

В какой-то момент разработчики хотели выпустить самостоятельную игру с кооперативом и возможностью перенести прогресс в сиквел. Отказалась ли студия от этой идеи, остаётся неизвестным, сообщает портал VGC.

Horizon Zero Dawn разошлась тиражом в 10 млн копий и стала одной из самых успешных игр Sony. Летом 2020 года боевик должен выйти на ПК.

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