Sony назвала игры из майского PS Plus

https://static.news.ru/photo/16d605e2-a840-11eb-9f44-96000091f725_660.jpg Фото: Скриншот PlayStation

Подписчики PlayStation Plus в мае получат две игры для PS4 и одну для PS5, сообщили в Sony.

Компания распространила на своём YouTube-канале список тайтлов, которые будут доступны бесплатно с 4 по 31 мая. Среди них Battlefield V, Stranded Deep и Wreckfest.

При этом последняя игра, адаптированная специально для консолей нового поколения, должна была выйти только 1 июня. Разработчики обещают, что тайтл будет работать в 4K при 60 FPS. В него добавили динамическую грязь, быстрые загрузки и лобби до 24 игроков.

Накануне финансовый директор Sony Хироки Тотоки заявил, что корпорация в ближайший финансовый год планирует «агрессивно» инвестировать в собственные студии, создающие видеоигры. По его словам, Sony собирается расширить предложение на рынке игр за счёт как собственных, так и внешних игроков.

Ранее исполнительный директор игрового подразделения корпорации Sony Interactive Entertainment (SIE) Джим Райан рассказал, что компания хочет, чтобы консоль нового поколения PlayStation 5 получила самую большую библиотеку эксклюзивных игр. Он отметил, что компания уже занималась слияниями и поглощениями. Так, в 2019 году SIE присоединила американского разработчика Insomniac Games. Он не стал исключать, что подобные поглощения будут происходить и дальше.