Sony бесплатно раздаст Journey и сборника Uncharted

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Sony объявила о запуске инициативы Play At Home («Играйте дома») в качестве благодарности за борьбу с пандемией COVID-19. Компания решила бесплатно раздать игрокам сборник «Uncharted: Натан Дрейк. Коллекция» и Journey («Путешествие»), которые будут доступны с 16 апреля по 6 мая.

Sony предупредила пользователей, что в соответствии с целью SIE, касающейся сохранения доступа в Интернет, в США и Европе, загрузка игр может занять немного больше времени, чем обычно.

Но мы надеемся на ваше понимание, поскольку вынуждены принимать эти меры, чтобы предоставить доступ всем пользователям, — заявили в компании.

В рамках инициативы Sony также создаёт фонд, направленный на помощь небольшим инди-студиям, которые испытывают финансовые трудности. На поддержку разработчиков корпорация выделила $10 млн. Более подробной информацией о фонде Sony пообещала поделиться в ближайшее время.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Ubisoft продолжает бесплатно раздавать игры ради поощрения самоизоляции во время пандемии COVID-19. Новым участником акции стала Assassin's Creed 2.