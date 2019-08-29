https://static.news.ru/photo/daaf129e-ca64-11e9-a3d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: gameinformer/twitter.com

Студия Infinity Ward прокомментировала разработку Call of Duty: Modern Warfare 2. Создатели рассказали, что скандально известная миссия «Ни слова по-русски» разделила команду на два лагеря.

Одна половина студии чувствовала, что миссию следовало проходить с точки зрения охранника, в то время как другой нравилось то, что получилось. Я помню, как создавал всех гражданских для «Ни слова по-русски», и я просто не стал бы<…> был момент, когда мы обсуждали, как далеко мы можем зайти с насилием над людьми, которые получали ранения, — рассказал художественный руководитель Джоэл Эмсли.

Авторы решили не делать миссию слишком жестокой. Однако Эмсли показал игру своей жене, и она убедила его увеличить уровень насилия в противоречивой сцене, после чего разработчик вернулся в офис и внёс коррективы.

Уровень «Ни слова по-русски» получил скандальную известность из-за расстрела террористами мирных граждан в вымышленном московском аэропорту. Игрок брал под управление одного из нападавших, внедрённого в группировку агента ЦРУ, и сам определял, открывать огонь по людям или нет.

В России миссия оказалась заблокированной для владельцев PC-версии. В январе 2010 года депутат ЛДПР даже предложил внести игру в Федеральный список экстремистских материалов за пропаганду насилия и экстремизма.

Сейчас Infinity Ward работает над мягким перезапуском знаменитой подсерии. Действие игры вновь перенесётся в современность, а одним из главных элементов станет возвращение капитана Прайса, основного персонажа оригинальной трилогии. Авторы обещают, что не будут разделять стороны конфликта сюжетной кампании на «белых» и «чёрных». В игре будет показана правдивая современная война, где каждое задание обещает быть таким же провокационным, как в своё время стала миссия «Ни слова по-русски».

Call of Duty: Modern Warfare поступит в продажу 25 октября на PC, PS4 и Xbox One.

Ранее News.ru рассказал, что Capcom объявила дату анонса нового проекта Project Resistance по ужастику Resident Evil. Тизер игры разработчики покажут 9 сентября.