«Сердце Чернобыля»: что показали в трейлере S.T.A.L.K.E.R 2

https://static.news.ru/photo/7c96bc28-cc99-11eb-bcdb-96000091f725_660.jpg Фото: Xbox / youtube

Разработчики показали пятиминутный геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2. Игра получила официальный подзаголовок Heart of Chernobyl («Сердце Чернобыля» — прим.ред.). Ролик опубликован на Youtube Xbox.

Релиз состоится 28 апреля 2022 года. Игру можно будет запустить на PC и на Microsoft-консолях.

Фанатам показали, как главный герой по имени Скиф общается с другими сталкерами у костра и занимается привычными делами: исследует аномалии, «прощупывает» область болтами, а также ведёт перестрелку с бандитами или мутантами.

Кроме того разработчики показали момент гибели мутанта, попавшего в аномалию. Поклонники игры насладились и встречей с заклятым врагом сталкеров Кровососом. После битвы Скиф добирается до электростанции, держа в руках электромагнитную пушку. На этом трейлер подходит к концу. Трейлер на русском языке с английскими субтитрами.

Ранее вышел трейлер новой части популярного шутера от первого лица Battlefield 2042, который привёл геймеров в восторг. Помимо динамичных сцен с массовыми боями, разработчики решили сделать поклонникам небольшой подарок в виде так называемой пасхалки: в трейлер вошёл популярный трюк Rendezook — в ходе воздушного боя пилот покидает кабину истребителя и с помощью базуки уничтожает технику преследователя, а затем возвращается в свой самолёт.