https://static.news.ru/photo/38c7ed06-df87-11e9-8c47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mairo Cinquetti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия оказалась на первом месте в рейтинге стран с наибольшим числом вредоносных программ для Android. На второй и третьей позициях оказались Иран и Украина соответственно.

Одна из наиболее актуальных угроз — банковское вредоносное ПО. С момента его появления число программ и троянов для кражи финансовых данных активно растёт. Пользователям также угрожают такие мобильные вымогатели, как Android / Filecoder.C. Он распространялся в подразделах о порнографии на Reddit и в результате заражения зашифровывал практически все файлы на смартфоне жертвы.

Наибольший рост за последний год показали майнеры криптовалют (Android / Coinminer). Обнаружение этих угроз увеличилось на 72% по сравнению с 2018 годом, говорится в исследовании ESET.

По словам экспертов, большинство Android-смартфонов используют устаревшие версии ОС — актуальная Android Pie установлена у 10,4% пользователей, а на новейшей Android 10 работают всего 0,1% смартфонов. Это подвергает остальных 89,5% Android-пользователей повышенному риску со стороны мобильных угроз.

Ранее News.ru рассказал, что кибергруппировка Lazarus использовала в своих атаках новый шпионский инструмент. Его обнаружили в сетях индийских финансовых организаций и исследовательских центров.