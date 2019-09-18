https://static.news.ru/photo/89eec130-d9da-11e9-ba36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rockstar Games

Студия Rockstar Games объявила о запуске своего игрового лаунчера. Его релиз приурочен к шестилетию Grand Theft Auto 5.

Лаунчер предложит пользователям игры студии, внутриигровую валюту для GTA Online, а также облачные сохранения. Кроме того, за установку Rockstar Games Launcher игроки получат бесплатно GTA: San Andreas в течение ограниченного времени.

Вместе с этим Rockstar Games добавила первого легендарного преступника в Red Dead Online. Охотникам за головами предстоит схватить живой или мёртвой главу шайки «Дель Лобос» Барбареллу Альказар. Авторы отметили, что девушка станет первым из десяти легендарных преступников.

Ранее News.ru сообщил, что организация ESRB присвоила возрастной рейтинг шутеру Call of Duty: Modern Warfare. Игра получила классификацию «Только для взрослых» (17+) из-за жестоких сцен в сюжетной кампании.