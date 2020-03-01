Компания Riot Games, знакомая игрокам по League of Legends, раскрыла первые детали онлайнового шутера Project A. Тайтл обзавёлся официальным названием, Valorant, и дебютным геймплейным роликом.
Проект представляет собой соревновательный тактический шутер, в котором сражаются две команды по пять человек до 13 побед. Действие сетевого экшена развернётся на Земле недалекого будущего. Игроки возьмут на себя роль агентов с уникальным набором умений.
Разработчики также поделились системными требованиями Valorant.
Рекомендуемые требования — 60 кадров в секунду:
- CPU: Intel i3-4150;
- GPU: Geforce GT 730.
Максимальная производительность — 144+ кадров в секунду:
- CPU: Intel Core i5-4460 3,2 ГГц;
- GPU: GTX 1050 Ti.
Минимальные требования — 30 кадров в секунду:
- CPU: Intel i3-370M;
- GPU: Intel HD 3000.
Также рекомендуется:
- Windows 7/8/10 (64-разрядные версии);
- 4 Гб ОЗУ;
- 1 Гб видеопамяти.
Релиз Valorant на ПК состоится летом 2020 года. Шутер будет распространяться по условно бесплатной модели.
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