https://static.news.ru/photo/95b3f88e-5c73-11ea-b08f-fa163e074e61_660.jpg Фото: VALORANT/youtube.com

Компания Riot Games, знакомая игрокам по League of Legends, раскрыла первые детали онлайнового шутера Project A. Тайтл обзавёлся официальным названием, Valorant, и дебютным геймплейным роликом.

Проект представляет собой соревновательный тактический шутер, в котором сражаются две команды по пять человек до 13 побед. Действие сетевого экшена развернётся на Земле недалекого будущего. Игроки возьмут на себя роль агентов с уникальным набором умений.

Разработчики также поделились системными требованиями Valorant.

Рекомендуемые требования — 60 кадров в секунду:

CPU: Intel i3-4150;

GPU: Geforce GT 730.

Максимальная производительность — 144+ кадров в секунду:

CPU: Intel Core i5-4460 3,2 ГГц;

GPU: GTX 1050 Ti.

Минимальные требования — 30 кадров в секунду:

CPU: Intel i3-370M;

GPU: Intel HD 3000.

Также рекомендуется:

Windows 7/8/10 (64-разрядные версии);

4 Гб ОЗУ;

1 Гб видеопамяти.

Релиз Valorant на ПК состоится летом 2020 года. Шутер будет распространяться по условно бесплатной модели.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Square Enix неожиданно объявила о выходе демоверсии ремейка Final Fantasy VII. Игрокам доступна первая глава с заданием по подрыву Мако-реактора 1.